Durante a transmissão dos primeiros jogos, os canais Sky foram vistos por 3,68 milhões de espectadores, o dobro da audiência de uma partida de futebol regular ao sábado.

Aos mais de três milhões devem ainda ser adicionados os 2,45 milhões de pessoas que seguiram o multiplex no canal gratuito da rede - a empresa detentora dos direitos da Bundesliga na Alemanha decidu disponibilizar gratuitamente, no canal Sport News, os dois primeiros dias do regresso da liga, no formato multipartidas.

O percentual de audiências foi de 27,4% nos canais pagos e 18,2%, no canal gratuito, sendo mais de 60% na faixa de espectadores entre os 14 e os 49 anos, um recorde absoluto para a Sky.