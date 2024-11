Os escritórios da Netflix em Paris e Amesterdão foram alvo de operações de buscas na manhã de terça-feira na sequência de uma investigação sobre suspeita de fraude fiscal e trabalho clandestino, disse uma fonte judicial à France-Presse (AFP).

A sede da Netflix para Europa, Médio Oriente e África encontra-se na cidade holandesa.

A busca realizada esta terça-feira por investigadores financeiros especializados está relacionada com suspeitas de “ocultação de fraude fiscal agravada e trabalho clandestino” e faz parte de uma investigação aberta em novembro de 2022, disse a fonte.

“Há vários meses que as autoridades francesas e holandesas cooperam neste caso criminal”, acrescentou.

Tanto a agência judicial europeia, Eurojust, quanto os procuradores holandeses confirmaram à AFP a colaboração entre os dois países no âmbito da investigação.

A Procuradoria Nacional de Finanças da França (PNF) abriu uma investigação preliminar em novembro de 2022 por fraude fiscal agravada e trabalho clandestino em grupo organizado contra a Netflix França, que já era alvo de uma auditoria fiscal nos exercícios de 2019, 2020 e 2021.

"Cooperamos com as autoridades da França, onde a Netflix contribui de forma significativa para a economia local, e respeitamos as leis e os regulamentos fiscais em todos os países onde operamos", reagiu um porta-voz da Netflix francesa em resposta a perguntas da AFP.

Até 2021, a gigante do streaming, que se estabeleceu na França em 2014, “minimizou a sua tributação declarando nos Países Baixos a sua faturação feita na França”, já que seus clientes estavam sob contrato com uma empresa holandesa, disse o meio de comunicação francês La Lettre A.

Entre 2019 e 2020, a Netflix, que já contava com sete milhões de subscritores na França, pagou “apenas 981.000 euros em impostos sobre os lucros”.

Para o ano fiscal de 2021, “os agentes fiscais estão a procurar verificar se [...] a Netflix continuou a minimizar abusivamente os seus lucros”, explicou La Lettre A.

A subsidiária francesa registou margens operacionais muito baixas em comparação com a sede EUA, de acordo com o La Lettre A.

Com mais de 282 milhões de subscritores em todo o mundo no final de setembro, a Netflix obteve 9,82 mil milhões de dólares (9,12 mil milhões de euros) em receitas no terceiro trimestre de 2024, com um lucro líquido de 2,4 mil milhões de dólares (2,23 mil milhões de euros).