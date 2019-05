Selma Uamusse nasceu em Moçambique e, ainda em criança, mudou-se para Portugal com a família. Seguiu as carreiras de cantora e atriz e fez parte dos Movimento e de Wraygunn, atuou em diversos festivais de música portugueses, foi diretora do Belém Art Fest e membro do júri do Festival da Canção este ano.

O primeiro disco a solo de Selma Uamusse é “Mati”, de 2018.

A cantora tem colaborado com diversos artistas como Rodrigo Leão, Samuel Úria e Moullinex, participando em diversos concertos solidários e de angariação de fundos e é atriz em peças de teatro no Teatro Municipal de São Luiz, em Lisboa.

O concerto de Selma Uamusse em Nova Iorque tem o apoio da organização luso-americana Arte Institute, estabelecida em Nova Iorque.

SummerStage é um festival de música ao ar livre no Central Park, que começa no sábado e prolonga-se até 24 de setembro, com concertos gratuitos.

O festival SummerStage inciou-se em 1986, pela Fundação do Central Park, tendo apostado em programação musical por artistas de todo o mundo, dança, música eletrónica e programação para famílias.