A Semana da Dança regressa a Guimarães, 16 anos após a última edição, e, entre 6 a 16 de abril, a cidade recebe oficinas, criações, mesas-redondas, conversas, audições e espetáculos, foi hoje anunciado.

A apresentação da iniciativa, promovida pela Associação de Dança de Guimarães, decorreu no coreto do Jardim Alameda de São Dâmaso, no centro de Guimarães, com a presença do diretor artístico do evento, Rui Donas, do produtor, Pedro Silva, e do coreógrafo convidado e diretor artístico do Quorum Ballet, Daniel Cardoso, que interveio por videoconferência.

Pelas 21:30 de 12 de abril, sobe ao palco do Grande Auditório Francisca Abreu, no Centro Cultural Vila Flor, o espetáculo “Romeu e Julieta”, pelo Quorum Ballet, um dos “pontos altos” da Semana da Dança.

“[A peça] é um conceito mais real, mais atual da sociedade atual. O dramatismo da peça é que qualquer um pode ser Romeu e qualquer um pode ser Julieta”, explicou Daniel Cardoso, fundador, em 2005, do Quorum Ballet, companhia de dança contemporânea convidada, assumindo estar “feliz” por se apresentar pela primeira vez em Guimarães.

Entre 6 e 13 de abril, Daniel Cardoso e o Quorum Ballet desenvolvem, na Black Box do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), um processo de cocriação, envolvendo 20 bailarinos.

No sábado e domingo, 9 e 10 de abril, em locais diferentes da cidade de Guimarães vão decorrer apresentações de coreografias dos participantes nesta criação, gerada na Black Box do CIAJG.

Para o diretor artístico da Semana da Dança de Guimarães, Rui Donas, 16 anos depois da última edição, chegou o momento de fazer regressar este evento a Guimarães, às suas ruas e praças.

“Trazer [este evento] para o meio das pessoas, para a rua e centrado em atividades ao ar livre. É um projeto para quem gosta de se juntar, de alinhar e de partilhar o que mais gosta de fazer: dança”, destacou Rui Donas.

Pelas 21:30 de 13 de abril, as duas dezenas destes bailarinos apresentam-se ao público no CIAJG, “expondo os corpos, movimentos e pensamentos, em jeito de apresentação pública, despida das nuances cenográficas próprias de um espetáculo preparado”.

No sábado, 16 de abril, às 18:00, realiza-se um espetáculo, no Museu Alberto Sampaio, que é o resultado final de um conjunto de oficinas, denominadas “Reencontro”, de Rafaela Salvador e Ricardo Machado, que remetem para os primeiros passos da Semana da Dança, de 1994 a 2006, ano da última edição.

Pelas 16:00 de sábado, 9 de abril, acontece uma mesa-redonda, no Paço do Duques de Bragança, com Maria José Fazenda, Carlos Poças Falcão, Afonso Becerra de Becerreá e Carlos A. Correia, que vão refletir em torno da conceção contemporânea da dança, enquanto espaço de debate, de escrita e de movimentos.

Nesse mesmo dia, mas pelas 21:30, também no Paço do Duques de Bragança, decorre o espetáculo “SÓS”, pelo Quorum Ballet, inspirado nos “tempos mais estranhos e inacreditáveis da era [atual]”, em alusão à pandemia de covid-19, em que o mundo, que se move a uma “velocidade vertiginosa, parou, e a humanidade isolou-se”.