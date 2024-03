A Quorum Dance Company – uma das mais internacionais companhias portuguesas de dança contemporânea – apresenta o espetáculo "VOZ." no Cineteatro D. João V, na Amadora, em três sessões exclusivas, nos dias 15, 16 e 17 de março.

Integrado no programa de Celebração dos 50 Anos do 25 de Abril pela cidade da Amadora, e especialmente criado pelo diretor artístico da Companhia, Daniel Cardoso, "VOZ." conta com a participação musical de Rodrigo Leão e apresenta-se como um trabalho que pretende transmitir tudo o que as palavras não conseguem e dar voz ao movimento, à arte, ao imaginário, à criatividade, talvez o expoente máximo da liberdade. A liberdade, que cada vez mais é um valor inegociável.

O espetáculo explora, através da dança, o conceito de liberdade, traduzindo o que significou, o que significa e o que poderá vir a significar no futuro, na vida, na sociedade.

Com estreia marcada para o dia 15 de março e com uma sessão diária nos dias 16 e 17, "VOZ." integra movimentos, ritmos e temas que antes eram considerados tabu e torna a dança numa poderosa ferramenta de comunicação e expressão de ideias, inspirando o público a pensar criticamente e a questionar as normas estabelecidas. Veja o teaser de apresentação aqui.

Originária da cidade da Amadora, a Quorum Dance Company é uma das mais internacionais companhias portuguesas de dança contemporânea de repertório. Criada em 2005, conta com mais de 900 espetáculos em 20 países de todo o mundo. Aclamada pela critica, nacional e internacional, criou já mais de 70 produções – das quais se destacam peças como: “Correr o Fado” de Daniel Cardoso (com digressão em 11 países), ou “Sagração da Primavera | Made in China” (estreada no Shangai Oriental Arts Center na China), com coreografia de Daniel Cardoso e da coreógrafa convidada Xie Xin. O trabalho desenvolvido e o percurso da companhia ditaram o convite da Câmara Municipal da Amadora que, mais uma vez se associa ao projeto, que apoia desde 2006.

ESPETÁCULO "VOZ." | Quorum Dance Company | Cineteatro Dom João V. | Amadora

Dias 15 e 16 de março, às 21h00

Dia 17, às 16h00

Coreografia de Daniel Cardoso

Música de Rodrigo Leão

