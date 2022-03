“Sergio Alapont é o novo maestro titular da Orquestra Clássica do Centro que se apresentou, pela primeira vez, enquanto orquestra profissional, em dezembro de 2001 e que tem realizado de forma ininterrupta o seu trabalho ao longo dos 20 anos”, anunciou.

Segundo uma nota de imprensa da OCC, o maestro Sergio Alapont “foi premiado como melhor Maestro da Itália em 2016 pela GBOSCARS e foi vencedor do II Concurso de Maestro da Cidade de Granada”.

“Sergio Alapont é um dos principais maestros de sua geração”, destacou a fonte, que explicou que o novo responsável já esteve em orquestras do Reino Unido, França, Noruega, Escócia, Israel, República Checa, México, Colômbia, Itália e Espanha.

Sérgio Alapont esteve como maestro assistente em diversos festivais do mundo e “auxiliou Marco Armiliato em diversas produções.

A Orquestra Clássica do Centro tem a responsabilidade de gestão cultural do Pavilhão Centro de Portugal, onde tem a sua sede, e “encontra-se abrangida pela Lei do Mecenato Cultural (atual Estatuto dos Benefícios Fiscais)”.

“Para além dos concertos que constituem naturalmente a nossa atividade principal, organiza concursos, conferências, festivais, encontros e muitos outros eventos, frequentemente em colaboração com outras entidades”.

A orquestra “editou vários CD e livros, tendo como preocupação de sempre a de fomentar a cultura musical, dimensionar a vertente pedagógica e conferir apetência para ouvir e apreciar música erudita”.

A OCC conta com o apoio do Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal de Coimbra, e tem como mecenas plurianual a EFAPEL, assim como protocolos assinados com várias autarquias, escolas de música e outras instituições.