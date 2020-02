Seu Jorge e Daniel Jobim vão apresentar no palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 5 de julho, "um concerto muito especial, que vai revisitar a obra de Antônio Carlos Jobim, um dos mais importantes artistas da música popular brasileira".

"O repertório deste espetáculo, terá as exaltações de Tom ao amor e ao Rio de Janeiro, as parcerias com Vinícius de Moraes e de tantos outros como está patente nas suas obras 'Corcovado, Garota de Ipanema', 'Luíza', 'Eu Sei Que Vou Te Amar', 'Lígia', 'A Felicidade', entre muitos outros sucessos", explica a promotora.

Este espetáculo nasce do convite de Seu Jorge ao músico Daniel Jobim, neto de Tom Jobim, com o objetivo de "revisitarem em conjunto temas do enorme reportório do mestre brasileiro".

Sobre a escolha do repertório, Daniel Jobim explica que "a seleção das canções é algo bastante natural, de acordo com o coração de cada um, das músicas que Seu Jorge gosta de cantar". "É muito bom, porque flui naturalmente e isso deve transparecer no palco. São músicas que gostamos e estamos acostumados, sem preocupação com tons diferentes", frisa.

Já para Seu Jorge, interpretar as canções de Tom é uma mistura de bons sentimentos: "Cantar esse repertório é um presente incrível para mim ao mesmo tempo que é um desafio enorme! O amor está de volta. Tom Jobim vive".