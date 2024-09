No ano que marca três décadas sem Tom Jobim, Danilo Caymmi apresenta o concerto “Um Tom sobre Jobim”, tributo à história do criador da Bossa Nova em parceria com a norte-americana Stacey Kent, uma das vozes mais respeitadas do jazz contemporâneo.

A dupla irá atuar no dia 23 de outubro, na Casa da Música, no Porto.

"Eu saio pouco do Brasil e, nas poucas vezes que saí, fiz concertos em Lisboa e no Porto, fiquei surpreendido com a recetividade do público português com a minha música, com a minha voz, com a minha interpretação. Isso me satisfaz muito", conta Danilo Caymmi.

"Fui contratado como flautista, mas o Tom pediu para que eu cantasse duas músicas do repertório dele, ‘A felicidade’ e ‘Samba do avião’. Aquilo foi estranho para mim. Eu disse ‘O show é seu, Tom’. Aí, ele respondeu uma coisa muito gozada que não sei até hoje o que significa. O Tom disse ‘Não, canta você. A sua voz é abafada ao alho’. Então, comecei aí a minha carreira como cantor”, lembra Danilo Caymmi, que antes, aos 15 anos, havia tocado flauta no álbum de seu pai "Caymmi visita Tom - e leva seus filhos Nana, Dori e Danilo", recorda.

No concerto da Casa da Música, Danilo vai relembrar clássicos históricos como “Desafinado”, “Garota de Ipanema” e “Chega de saudade”, entre outros. Sempre em dueto com Stacey Kent, um dos grandes nomes do jazz contemporâneo e nomeada ao Grammy com o álbum "Breakfast on the Morning Tram" e vencedora do BBC Jazz Awards.