Há boas notícias para os fãs de Shawn Mendes, que poderão ouvir e cantar ao vivo pela primeira vez as canções de "Wonder", álbum lançado no final de 2020. Esta quinta-feira, dia 23 de setembro, nas redes sociais, o artista anunciou as datas da sua digressão mundial.

O regresso a Portugal também está assegurado. Shawn Mendes vai subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa, a 18 de maio de 2022, anunciou o cantor nas redes sociais.

A "Wonder: The World Tour" vai passar por várias cidades da Europa e do Reino Unido. Além de Lisboa, Shawn Mendes vai atuar em Barcelona, Viena, Budapeste, Bologna, Munique, Berlim, Antuérpia, Amesterdão, Londres, Birmingham, Glasgow, Manchester, Paris, Zurique, Madrid, entre outras.

A digressão vai percorrer ainda os Estados Unidos.

Em Lisboa, King Princess vai juntar-se a Shawn Mendes para assegurar a primeira parte do espetáculo.

BILHETES À VENDA DIA 8 DE OUTUBRO EM EVERYTHINGISNEW.PT E LOCAIS HABITUAIS

ALTICE ARENA, LISBOA || 18 DE MAIO DE 2022

Abertura de Portas: 18h30

Início de Espetáculo: 20h00

Plateia em pé (esquerda) - 91€

Plateia em pé (direita) - 91€

Plateia A - 81€

Plateia B - 71€

Plateia C - 61€

Balcão 0 (i) - 76€

Balcão 0 (ii) - 61€

Balcão 1 (i) - 66€

Balcão 1 (i) VIS RED - 61€

Balcão 1 (ii) - 61€

Balcão 1 (ii) VIS RED - 56€

Balcão 2 - 41€

Mob. Cond. - 41€

VIP 1 - 691€

VIP 2 - 521€

VIP 3 Plateia - 281€

VIP 3 Balcão - 276€

VIP 4 Plateia - 236€

VIP 4 Balcão - 231€

*Todos os preços incluem 1€ de donativo para a Shawn Mendes Foundation