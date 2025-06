Shawn Mendes está de volta aos palcos com a digressão "On The Road Again". O cantor regressa a Portugal a 28 de agosto, para um concerto na MEO Arena, em Lisboa.

Com início marcado para 5 de agosto, a digressão prolonga-se até ao outono, passando por cidades como Londres, Amesterdão, Madrid e muitas outras. A etapa europeia arranca em Kraków, seguindo depois para a América do Norte em setembro, com concertos em Toronto, Nova Iorque, Chicago, terminando no lendário Hollywood Bowl em Los Angeles.

MARO e Lubiana vão acompanhar Shawn Mendes na Europa, enquanto Eddie Benjamin será o convidado especial na América do Norte.

A pré-venda do artista arrancou esta quarta-feira, 4 de junho, às 10h00, com a venda geral a iniciar-se na sexta-feira, 6 de junho, às 10h. A pré-venda para os fãs no Spotify e a pré-venda para os subscritores da newsletter da Everything Is New acontece no dia 5 de junho, também às 10h - quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir da 00h00 de dia 5 de junho com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter.

A venda decorre apenas online. Após a compra, os bilhetes serão enviados a partir de 72h antes da data do concerto.

Preços dos bilhetes

Os preços dos bilhetes para o concerto de Shawn Mendes na MEO Arena, em Lisboa, variam entre 45 e 120 euros, consoante a zona escolhida (Plateia, Balcão 0, Balcão 1 ou Balcão 2). Estão ainda disponíveis passes VIP.

PREÇOS