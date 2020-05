Em 2019, Silva passou por Portugal para uma série de concerto no Porto e em Lisboa. Durante a quarentena, o músico brasileiro foi rever os espetáculos e decidiu compilar as atuações no Capitólio, em Lisboa, num novo disco.

"Revisitando os meus arquivos recentes, encontrei gravação dos concertos que fiz ano passado no Cineteatro Capitólio, em Lisboa. Esses espetáculos tocaram-me de um jeito único e ouvir essas gravações agora, com tudo que estamos a viver e a não viver, emocionou-me", explicou o artista na sua conta no Instagram.

O álbum "Ao Vivo em Lisboa" chega aos serviços de streaming na próxima sexta-feira, dia 22 de maio. O primeiro single, "Júpiter", já se encontra disponível.

