Durante os quatro dias do evento, no último intervalo do Palco Mundo, as luzes de todos os palcos da Cidade do Rock serão apagadas e apenas se irá ouvir a voz de Simone de Oliveira. A mensagem de saudade, desde quatro anos de espera, será sincronizada com as luzes e fogo de artifício.

"Muito obrigada por trazerem a magia de volta", dirá a 'voz' da Cidade do Rock de Lisboa.

Em conversa com o SAPO Mag durante as gravações da mensagem, a artista confessou que não poderia recusar o convite do Rock in Rio Lisboa, nomeadamente de Roberta Medina. Simone de Oliveira garantiu ainda que, pela primeira vez, irá ao festival.