As novas datas do festival foram anunciadas esta terça-feira, dia 18 de fevereiro, num evento que reuniu mais de 200 parceiros, marcas e stakeholders do setor. O encontro reforçou o compromisso do festival com a inovação, a sustentabilidade e a dinamização da economia portuguesa.

“A história do Rock in Rio Lisboa é feita de pessoas, cultura e impacto positivo. Estamos entusiasmados por dar início à caminhada para 2026 e continuarmos a transformar o festival num marco para a cidade e para o país”, sublinhou Roberta Medina.

Até 2026, o festival vai reforçar o investimento em comunicação internacional para atrair mais turistas para Lisboa. "A edição de 2026 começa agora, durante o ano de 2025, numa jornada de comunicação e ações – Road to Rock in Rio – em várias cidades de norte a sul do país e nas principais cidades da Europa. Uma dessas ações será o Road to Palco Mundo – as placas do icónico palco do festival viajarão por Portugal e Europa partilhando os valores do festival e, em simultâneo, fazer um convite para que cada pessoa escreva a sua mensagem para o mundo, os seus sonhos, desejos e esperanças nessa mesma placa. Nos quatro dias de festival, estas placas, os sonhos e desejos vão erguer-se no Palco Mundo no Parque Tejo", adianta a organização.

O convite será feito para que o púbico internacional venha ao festival, mas também viver Lisboa e conhecer Portugal. Para isso, a organização do festival vai trabalhar com operadores locais para que Lisboa esteja em festa nos dias de festival e tenha diversas ofertas de entretenimento a acontecer em paralelo ao próprio Festival.

Em 2026, o Rock in Rio Lisboa vai crescer, com um investimento reforçado nos palcos, um cartaz global, um novo espetáculo audiovisual no Palco Mundo, fogos de artifício adicionais e novas atrações interativas.

