Devido à pandemia da COVID-19, e mediante as recomendações da Direcção Geral da Saúde, os espetáculos de Simple Minds foram adiados para junho de 2021. A banda vai atuar no dia 21 de junho de 2021 no Coliseu Porto AGEAS e dia 22 de junho de 2021 no Campo Pequeno, em Lisboa.

"Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data. Para quem não adquiriu, os bilhetes já se encontram à venda em everythingisnew.pt. Para mais informações em ticketing@everythingisnew.pt", explica a promotora em comunicado.

Sobre este regresso aos palcos, Jim Kerr, o líder da banda, frisa que está "grato pela carreira que tivemos, mas sou louco o suficiente para pensar que ainda podemos atingir novos níveis. "É isso que fazemos: escrever, gravar e tocar ao vivo".