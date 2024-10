Os Skunk Anansie estão de regresso à estrada com a nova digressão na primavera de 2025. A banda passa por Portugal com duas datas: 28 de fevereiro no Coliseu Porto e 1 de março no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

Os bilhetes ficam disponíveis dia 25 de outubro às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

A nova digressão dos Skunk Anansie liderada por Skin, promete uma "nova produção, marcando uma nova e emocionante era na história da lendária banda, com novas músicas também a caminho", destaca a promotora.

Coliseu Porto AGEAS | 28 de fevereiro

Plateia em Pé - 34€

Tribuna 1 & 2 - 40€

Tribuna 3 & 4 - 38€

Camarote 1ª - 38€

Frisas - 40€

Frisas (visibilidade reduzida) - 26€

Sagres Campo Pequeno | 1 de março