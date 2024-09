Os Franz Ferdinand regressam a Portugal em 2025. A banda escocesa vai atuar na Aula Magna, em Lisboa, no dia 14 de fevereiro de, com a digressão "The Human Fear" - que dá nome ao novo álbum com edição prevista para janeiro. O primeiro single, "Audacious", foi revelado esta quarta-feira, 11 de setembro.

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 20 de setembro, às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais. Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 19 de setembro, às 10h00. "Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 19 de setembro com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter", explica a promotora.

Produzido com Mark Ralph, que já havia trabalhado com os Franz Ferdinand no álbum "Right Thoughts, Right Words, Right Action", "The Human Fear" "mostra o grupo no seu estado mais imediato, animado e afirmativo, sem vergonha de ir diretamente ao pop, no seu estilo clássico", avança o comunicado.

As 11 canções do disco gravado nos estúdios AYR, na Escócia, "aludem a alguns dos medos humanos mais profundos e como superá-los e aceitá-los define e orienta as nossas vidas", acrescenta.

"Fazer este disco foi uma das experiências mais afirmativas da minha vida, mas chama-se 'The Human Fear'. O medo lembra-te que estás vivo. Acho que todos somos viciados de alguma forma na adrenalina que isso nos pode dar. Como respondemos ao medo mostra o que significa sermos humanos. Então, aqui está um conjunto de canções à procura do entusiasmo de ser humano através dos medos. Não que necessariamente percebas isso à primeira escuta", conta Alex Kapranos em comunicado.

BILHETES

Doutorais - 46 euros

Laterais - 43 euros

Anfiteatro inferior - 41 euros

Anfiteatro superior - 36 euros

Tribuna - 36 euros

Mobilidade condicionada - 36 euros