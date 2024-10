Segundo a fundação, Fredrik Andersson é reconhecido “pela sua estratégia de expansão e diversificação do repertório musical da orquestra, tem apostado na descoberta e revelação de obras de mulheres compositoras”.

Andersson, que é o atual diretor de programas da Orquestra Filarmónica Real de Estocolmo, assumirá funções na Gulbenkian a 01 de abril de 2025.

O serviço de música desta fundação, no qual estão integrados a orquestra e coro Gulbenkian, é dirigido desde 2009 por Risto Nieminen, que deixará o cargo em 2025 por motivos de reforma.

Numa nota biográfica, a fundação indica que “foi como trombonista que Fredrik Andersson se destacou no princípio da sua carreira, tendo estudado com o lendário músico de jazz sueco Nils Landgren”.

Depois de cumprir o serviço militar na Banda do Exército Real Sueco, estudou no Royal College of Music, em Estocolmo, e trabalhou com a Opera Real Sueca e a Vasteras Sinfonietta, entre outras instituições.