The Weeknd, o "Starboy" que domina os tops mundiais, foi o escolhido para atuar na final do Super Bowl. A final da Liga Nacional de Futebol Americano aconteceu este domingo, dia 7 de fevereiro, no Raymond James Stadium, na Flórida, e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todo o mundo.

Para a atuação, o artista norte-americano reuniu em pouco mais de 15 minutos todos os seus grandes sucessos - uma jogada certeira que conquistou todos os presentes e os milhões (e milhões) de espectadores que acompanharam a transmissão pela televisão ou online.

Durante o espetáculo, The Weeknd passeou por um túnel com dezenas de espelhos e luzes. Enquanto corrida pelos corredores ao som de "Can't Feel My Face", o artista aproximou-se das câmaras, para simular que estava a filmar-se a si mesmo. O momento inspirou dezenas de memes hilariantes nas redes sociais.

Veja alguns dos memes:

Quando a câmara frontal abre acidentalmente:

Quando a tequila faz efeito:

As selfies depois de uma 'noite de copos':

À procura do carro no estacionamento:

Depois de acordar de uma sesta:

"Eu, quando a minha mãe me diz que sou o rapaz mais bonito que ela conhece":

Mães no Facetime: