Nesta nova peça, inserida na programação do Festival Alkantara, a também intérprete e dramaturga, nascida em Lisboa em 1973, aborda a preparação para "a outra metade da vida", fisicamente, emocionalmente e artisticamente, segundo a sinopse.

Formada em Dança Contemporânea pelo Fórum Dança, e com mestrado em investigação de coreografia e performance na Universidade de Roehampton, em Londres, Reino Unido, Sónia Baptista recebeu em 2001 o Prémio Ribeiro da Fonte de Revelação na área da Dança pela peça "Haikus", a sua primeira criação.

No seu trabalho, explora e experimenta com as linguagens da dança, performance, música, literatura, teatro e vídeo, em direção de movimento e dramaturgia.