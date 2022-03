Esta edição, de acordo com presidente da Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest), Ricardo Bramão, servirá para, “mais do que falar do passado, de questões covid, preparar o futuro”.

“Neste regresso [dos festivais de música após dois anos de interrupção devido à pandemia da COVID-19] vamos ter vários problemas: como é que vamos atribuir a confiança do público para estar nos próximos festivais?”, referiu Ricardo Bramão.

Entre as várias questões a serem faladas ao longo do dia estão “essa confiança [do público], novas ideias, as tecnologias, como é que podem estar ao dispor dos próprios festivais, e isto não ser um custo, mas ser um investimento que vai ajudar nos processos de produção”.

No total, irão participar no Talkfest “mais de 15 oradores internacionais, vindos do Reino Unido, França, Brasil, Espanha”.

“Vai ser muito importante para esta partilha que vamos ter ao longo do dia”, considerou Ricardo Bramão.

Nesta edição, a organização tentou que haja “atividades de ‘networking’ e atividades lúdicas”, para que os participantes passem “mais tempo” no Talkfest, “para ser um encontro de celebração, mas também onde se faz negócio, onde se prepara o ano civil dos festivais, de eventos, daquilo que pode ocorrer, não só a nível nacional, mas nomeadamente a nível ibérico”.

As conferências, ‘workshops’, apresentações científicas e exibições de documentários irão acontecer durante a manhã e a tarde de hoje, no Hotel Melia Aeroporto, já os concertos (de Constança Quinteiro, Yagmar e Filipe Karlsson), estão marcados para a noite, no Auditório Lispolis.

O segundo dia da 10.ª edição do Talkfest, no sábado, fica reservado para a cerimónia de entrega dos Iberian Festival Awards, prémios que distinguem os melhores festivais de música de Portugal e Espanha, divididos em 20 categorias e dois prémios de excelência.

A cerimónia, marcada para Auditório Lispolis, conta com atuações ao vivo de Valas, Filipe Karlsson, Yagmar, Constança Quinteiro, Anabel Lee e Amatria.

Toda a programação pode ser consultada em https://www.talkfest.eu/programme.