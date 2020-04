Em casa de quarentena há várias semanas, David Carreira tem aproveitado o tempo livre para ver algumas séries e filmes. Paralelamente, como tem revelado nas suas redes socais, está a preparar novas canções para o seu próximo disco e tem brindado os fãs com vídeos do seu concerto na Altice Arena, no final de 2019.

Desafiado pelo SAPO Mag, o músico elegeu 10 sugestões para ocupar o seu tempo durante a quarentena. Da série "Lúcifer" ao filme "O Irlandês", David Carreira tem várias dicas para preencher o seu tempo livre durante as próximas semanas.

10 SUGESTÕES DE DAVID CARREIRA

Lucifer

David Carreira: "Comecei a ver a série duas semanas antes de entrar em quarentena e já acabei as quatro temporadas. Gosto que cada episódio tenha uma história diferente, mas seguindo sempre as personagens principais - em cada episódio há sempre um acontecimento novo e coisas novas a acontecer. Tem, de certa forma, uma conotação religiosa e mostra uma versão diferente da versão que conhecemos da Bíblia - é como se o diabo estivesse cansado de estar no inferno e decidisse tirar umas férias do inferno, em Los Angeles. Na série, Deus é como se fosse o pai do Lúcifer; o Lúcifer envolve-se com a Eva, de Adão e Eva... e toda a história é muito engraçada."

Onde: As quatro temporadas de "Lucifer" podem ser vistas na Netflix. Protagonizada por Tom Ellis, a série acompanha o "Senhor do Mal", o diabo, que se muda para Los Angeles, onde abre uma discoteca e cria uma estranha parceria com uma detetive de homicídios.

"The Last Kingdom"

David Carreira: "Saiu há pouco a última temporada, a quarta, e vi em dois dias. Já era fã da série e sou fã deste género de séries - 'A Guerra dos Tronos' é a minha série favorita. E 'The Last Kingdom' segue um pouco a mesma onda e é uma das séries que aconselho."

Onde: Com Alexander Dreymon, Emily Cox e David Dawson no elenco principal, "The Last Kingdom" está disponível na Netflix. "Enquanto Alfredo, o Grande, defende o seu reino dos invasores nórdicos, Uhtred, nascido saxão mas criado por vikings, procura consumar o seu destino", explica o serviço de streaming.

"Ozark"

David Carreira: "É daquelas séries que gosto e não gosto, ao mesmo tempo. Gosto da ideia em torno de toda a história da série, mas sinto que, às vezes, estão a tentar fazer render o peixe à volta da série - imagina, uma série de quatro temporadas e em que duas chegavam e era muito mais interessante. Às vezes, salto parte da série porque quero ver o que vai acontecer. Mas acho que a última temporada acabou muito bem."

Onde: Se ainda não começou a ver "Ozark", tem 30 episódios à sua espera na Netflix. A série, que tem colhido elogios da crítica, acompanha um consultor financeiro que arrasta a família de Chicago até aos Ozarks, no Missouri, e onde terá de lavar 500 milhões de dólares em cinco anos para aplacar um barão da droga.

"Black Mirror"

David Carreira: "Gosto porque cada episódio tem uma história diferente, também - tens acontecimentos diferentes em cada episódio, focados em temas diferentes da sociedade. Já vi há algum tempo e acho que vou voltar a ver durante esta fase."

Onde: Com cinco temporadas e um telefime, "Black Mirror" está disponível na Netflix. A antologia de ficção científica explora um distorcido futuro próximo onde as maiores inovações tecnológicas da humanidade colidem com os seus instintos mais sombrios.

"Elite"

David Carreira: "Não é das minhas séries favoritas, mas gosto de ver".

Onde: Depois de "La Casa de Papel", "Elite" é uma das produções mais populares da Netflix Espanha. As três primeiras temporadas da série estão disponíveis no serviço de streaming e acompanham um grupo de estudantes privilegiados.

"The Last Dance"

David Carreira: "Estou a gostar bastante do documentário do Michael Jordan, ainda não lançaram todos os episódios. É um boa série documental para acompanhar e conhecer a história do Michael Jordan."

Onde: "The Last Dance", disponível na Netflix, é uma das produções que mais espectadores tem conquistado no serviço de streaming. No documentário, Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman falam-nos dos Chicago Bulls nas suas próprias palavras e sem filtros.

"Milagre na cela 7"

David Carreira: "É dos meus filmes favoritos dos últimos tempos, sem dúvida. Já vi duas vezes e é o filme que mais aconselho neste momento. Não chorei, mas sei que quase toda a gente que viu chorou... eu não chorei (risos). Mas gostei muito."

Onde: O popular filme está disponível na Netflix. Após várias versões, "Milagre na Cela 7" conquistou os espectadores um pouco por todo o mundo e tornou-se num fenómeno. A história acompanha um pai com deficiência intelectual que tem de provar a sua inocência para regressar para junto da sua filha.

"Dois Papas"

David Carreira: "Também está na lista dos meus filmes favoritos dos últimos tempos. Gostei imenso. Como temos mais tempo nesta quarentena, podemos ver com calma. E é protagonizado pelo Anthony Hopkins, que é dos meus atores favoritos. Acho que ele está muito bem no filme, com uma grande prestação."

Onde: De Fernando Meirelles, "Dois Papas" está disponível na Netflix. O filme conta com interpretações de Anthony Hopkins e Jonathan Pryce e é apresentado como "uma íntima história sobre uma das mais dramáticas transições de poder dos últimos dois mil anos".

"O Irlandês"

David Carreira: "'O Irlandês' tem dois dos meus atores favoritos - o número é o Al Pacino e depois é o Robert De Niro. Portanto, é óbvio que eu só podia gostar. Entre o 'Milagre na Cela 7' e o 'Irlandês', os dois, neste momento, estão nos primeiros lugares do meu top."

Onde: O filme de Martin Scorsese é uma produção Netflix. Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci encabeçam o elenco do filme, uma épica saga sobre o crime organizado nos Estados Unidos do pós-guerra.

"Tyler Rake: Operação de Resgate"

David Carreira: "'Tyler Rake: Operação de Resgate' estava a ver agora e depois vou continuar, mas já estou a gostar imenso. Acho que a realização, a forma de filmar, quase parece um jogo - é um estilo muito 'video game'. As lutas e as perseguições tem muito esse estilo, quase como se estivesses a jogar durante o filme. Vou acabar daqui a pouco e posso aconselhar."

Onde: O filme de Sam Hargrave estreou na Netflix a 24 de abril e segue Tyler Rake (Chris Hemsworth), um destemido mercenário clandestino sem nada a perder, que recebe uma missão muito perigosa: resgatar o filho raptado de um patrão do crime internacional.