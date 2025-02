O universo de "Extraction", ou "Tyler Rake: Operação de Resgate" em Portugal, vai expandir-se.

A Neflix deu luz verde a uma primeira série com oito episódios com Omar Sy como o protagonista, com o envolvimento da produtora AGBO, dos irmãos Anthony e Joe Russo.

O ator francês, claro, já é uma das grandes estrelas do estúdio graças ao sucesso de outra série, "Lupin" (um filme original, "French Lover", também será lançado este ano).

Entre o thriller e a ação, a série vai situar-se no mesmo mundo dos dois populares filmes originais de 2020 e 2023 na plataforma com Chris Hemsworth como um mercenário australiano de operações secretas.

"Tyler Rake: Operação de Resgate"

Segundo a apresentação oficial, Omar Sy será o de um mercenário numa missão perigosa para resgatar reféns na Líbia. Entre fações em conflito e assassinos implacáveis, a série vai centrar-se nas 'lutas emocionais de personagens ambivalentes e imperfeitas, cada uma a enfrentar traumas, traições e escolhas de vida ou morte'.

O projeto foi confiado ao 'showrunner' Glen Mazzara, que esteve envolvido em "The Shield" e "The Walking Dead".

“Os espectadores podem preparar-se para grandes emoções à medida que aprofundamos o universo de 'Tyler Rake'. Com Omar Sy a liderar o ataque, a nossa colaboração com os Russos, ao lado de Glen Mazzara, os fãs podem esperar ainda mais das aventuras de elevada intensidade que adoram na saga.", destacou Peter Friedlander, vice-presidente de séries da Netflix, no comunicado oficial.