“Resolvemos ter 15 momentos programáticos que, dada a sua especificidade ou a sua exclusividade, servirão de âncora a toda a programação do ano, que dá o mote a ‘15 anos, 15 momentos’” afirmou à Lusa o diretor do teatro, Gil Silva.

O responsável do Teatro das Figuras realçou que a intenção é “marcar o ano de 2020 com momentos identitários” do papel da instituição no Algarve, não só “trazendo à região” espetáculos que, “pela sua dimensão são importantes” - como os concertos de Tindersticks (17 fevereiro) ou de Gal Costa (9 abril) - mas também com “produções próprias” ou apoiadas pelo Teatro.

Para o primeiro quadrimestre de 2020 estão ainda previstas três produções que envolvem estruturas locais, como projeto de teatro/dança “Fit(in)”, numa coprodução com o Lama Teatro, com apresentação a 12 março, ou a reinterpretação “numa visão mais contemporânea” do bailado Romeu e Julieta – coprodução com o Quórum Ballet Companhia de Dança e a Orquestra Clássica do Sul - com estreia a 21 de março.