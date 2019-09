O Teatro do Bairro Alto, situado entre o Largo do Rato e o Príncipe Real, resulta do encerramento de dois teatros na cidade: o Teatro da Cornucópia, que durante anos ocupou os espaços do Teatro do Bairro Alto e encerrou em 2016, e o Teatro Maria Matos, que está sem programação há um ano e aguarda o fecho de um concurso público de concessão a privados.

O Teatro do Bairro Alto reabre com nova direção, de Francisco Frazão, linhas programáticas e identidade renovada, assinada pelo coletivo de designers United By.

Francisco Frazão foi escolhido há um ano como diretor artístico do Teatro do Bairro Alto renovado e, na altura, disse à agência Lusa que pretendia apostar na especialização no campo experimental de artistas emergentes e internacionais.

No início do verão, entre 14 de junho e 7 de julho, o Teatro do Bairro Alto apresentou uma programação fora de portas, em vários espaços da cidade de Lisboa e próximos daquele espaço cultural.