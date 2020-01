A comemoração do aniversário encerra com o espetáculo "ETC?", da companhia S.A. Marionetas, no dia 19.

No primeiro trimestre de 2020, no TJLS serão ainda apresentados "Consciente", stand up comedy de Luís Franco Bastos (10 de janeiro), "Autobiografia autorizada", com o ator brasileiro Paulo Betti (23 de janeiro) e "No fim era o frio", concerto de apresentação do novo disco dos Mão Morta (30 de janeiro).

Em fevereiro, o programa inclui a peça "Vidas íntimas", encenada por Jorge Silva Melo e Artistas Unidos (06 de fevereiro), o musical infantil "Rosebobon" (dia 9), a banda do filme "Variações" (dias 14 e 15) e concerto dos Tindersticks (dia 20).

Para março, o TJLS tem agendada a peça "O resto da tua vida", de Carlos Coutinho Vilhena e João André (5 de março), o concerto da Orquestra Jazz de Leiria com Miguel Araújo (dia 14), "O início", stand up comedy de Rui Sinel de Cordes (dia 17), o espetáculo de dança "Autópsia", da Companhia Olga Roriz (dia 21), a peça "Passos em volta", da Companhia João Garcia Miguel (dia 27), e o musical "Rapunzel" (dia 29).