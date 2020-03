Ao longo do dia decorrem também várias iniciativas no Teatro Carlos Alberto, como, por exemplo, apresentações dos Clubes de Teatro Sub-18 e Sub-88, pelas 15:00, bem como iniciativas no Mosteiro de São Bento da Vitória, designadamente visitas guiadas, leituras de textos e a exposição “Noites Brancas”.

O TNSJ tem previsto apresentar ao longo dos próximos cinco meses 30 dezenas de espetáculos.

“Castro”, produção do TNSJ foi o primeiro espetáculo, com o elenco “quase” residente da instituição, estreado no passado dia 05, em Aveiro. A peça vai chegar ao Porto no dia 27 de março e ficar em cartaz até 18 de abril.

O arranque da programação de centenário vai contar também com a reposição, durante este fim de semana, de “Turismo Infinito”, que poderá ser vista até segunda-feira.

“The Scarlet Letter” ("A Letra Escarlate"), encenada pela espanhola Angélica Liddell, que parte do livro homónimo de Nathaniel Hawthorne, estará em cena nos dias 13 e 14 de março, no TNSJ.

“A Criada Zerlina”, do encenador João Botelho, sobre a peça de Hermann Broch, vai estar patente no Teatro Carlos Alberto (TeCA), de 19 a 22 de março, estando atualmente em cena em Lisboa.

Em abril, também no TeCA, estreia-se “Alma + Airbnb e Nuvens: uma rádio novela + Wake Up”, um tríptico dedicado à companhia A Turma que inclui três espetáculos encenados por Tiago Correia, Manuel Tur, António Afonso Parra e Luís Araújo.

Em ano de celebração, o TNSJ anunciou igualmente que vai contar com uma companhia "quase" residente, com seis atores que terão a missão de “habitar e animar a casa”, anunciou em fevereiro do ano passado o presidente da instituição.

Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Maria Leite, Mário Santos e Rodrigo Santos são os seis atores que a partir deste mês começam a fazem parte do elenco.

O Teatro Nacional São João vai estar fechado de 31 de março a 1 de outubro de 2021, para obras de reabilitação, orçamentadas em 1,5 milhões de euros.

“Este é o maior investimento extraordinário desde a fundação do TNSJ. A verba vai permitir preparar o TNSJ para três décadas de atividade ininterrupta. Em 2021, estaremos sob outras luzes e sobre outras tábuas”, declarava, no passado mês de fevereiro, o presidente do conselho de administração do TNSJ, Pedro Sobrado, durante a apresentação da programação comemorativa do centenário da instituição.

À verba de 1,5 milhões de euros para a obra, somam-se 510 mil euros para a renovação do parque técnico, 130 mil para programação artística, assim como 220 mil divididos pela exposição do centenário, edição de cadernos comemorativos e para um colóquio internacional.

O TNSJ “não se encontra num estado declarado de decrepitude ou falência infraestrutural”, evidenciando, porém, “patologias estruturais” e “uma manifesta inadequação às atuais exigências legais em matéria de segurança e acessibilidade”, descreveram os responsáveis aquando o anuncio das obras.

Classificado como Imóvel de Interesse Público, em 1982, e Monumento Nacional 30 anos depois, o TNSJ chegou a funcionar como cinema, entre 1932 e 1992, ano em que passou para a alçada do Estado.

No âmbito das celebrações, o TNSJ escreve na sua página da Internet que, independentemente da idade, está pronto para um "novo começo", permanecendo rápido, conciso e versátil.

“Somos centenários, mas somos concisos e versáteis, somos rápidos mas não temos pressa. Temos saudades do futuro. Nada de melancolia ou auto celebração. Este é um novo começo, um questionamento, um desafio”, lê-se na sua declaração.