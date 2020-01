“É classificado como monumento de interesse público o Teatro Sá da Bandeira, na Rua Sá da Bandeira, 94 a 108, Porto, União das Freguesias de Cedofeita, Miragaia, Santo Ildefonso, São Nicolau, Sé e Vitória, concelho e distrito do Porto”, indica o documento datado de 15 de janeiro e assinado pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira.

Localizado no centro histórico do Porto, o Teatro Sá da Bandeira “constitui a casa de espetáculos mais antiga da cidade”, lê-se na portaria da classificação do imóvel, assente no “seu interesse como testemunho notável de vivências ou factos históricos”, bem como no “seu valor estético, técnico e material intrínseco”, conceção arquitetónica e urbanística, extensão e no que “nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva”.

“Para além da qualidade formal do imóvel, é de destacar o seu papel cultural no meio portuense, como palco de grandes nomes nacionais e internacionais do teatro e da ópera, entre outros”, assinala a portaria do Governo.