“Através de estatísticas alternativas, o escritor português propõe-nos registos detalhados das batidas dos corações dos vizinhos, quadros que revelam a tensão dos objetos que respiram as dores humanas, esquemas ilustrativos da gratidão das plantas ou de utilizações alternativas para gelo perdido no frigorífico, drones nas mãos de senhoras mais velhinhas”, desvenda.

Segundo um comunicado de imprensa desta sala de espetáculos de Viseu, “com o fim do confinamento, mas ainda vivendo dias de incerteza, o Teatro Viriato encoraja o exercício imaginário de construir mundos possíveis”, e neste sentido desafia o público a visitar o blogue a partir de segunda-feira, dia da sua inauguração.

“Esta é uma criação que pretendemos construir em proximidade com o nosso público. O início da sua construção coincidirá com o primeiro dia da sua apresentação aos nossos leitores e espetadores”, defende a diretora do Teatro Viriato.

A escritora e artista Patrícia Portela, que assumiu este ano a direção artística do Teatro Viriato, explica que “os gráficos evoluem para outras formas de tradução e expressão da obra de Gonçalo M. Tavares até à obra final em 2021” e, por isso, “é um projeto que poderá ocupar palcos diferentes e ganhar formatos inesperados até à sua apresentação final”.

“Partilhando a invisibilidade da criação artística e literária na companhia de um dos mais importantes autores de língua portuguesa, este processo contará também com a cumplicidade de outros artistas e instituições culturais que serão convocados à medida que a obra nos vai sussurrando e pedindo companhia”, explica Patrícia Portela.

Segundo o comunicado de imprensa, os primeiros gráficos ficcionados de Gonçalo M. Tavares serão de acesso livre, mas, para aceder aos restantes, os interessados deverão inscrever-se junto da bilheteira do Teatro Viriato através do e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou do número 924 454 409.