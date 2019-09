"Thanks for the Dance" inclui os temas "Happens to the Heart", "Moving On", "The Night of Santiago", "Thanks for the Dance", "It's Torn", "The Goal", "Puppets", "The Hills" e "Listen to the hummingbird".

Conhecido sobretudo como músico, na verdade Leonard Cohen começou por se dar a conhecer primeiro como escritor.

Nos anos 1960, ainda antes de editar o álbum de estreia, "Songs of Leonard Cohen", publicou poesia e dois romances.

Em Portugal estão editados esses romances iniciais, intitulados "O Jogo Favorito" (1963) e "Vencidos da Vida" (1966), o livro de poesia e desenhos "Livro do Desejo" e as antologias "Filhos da Neve" (Assírio & Alvim) e "Poemas e Canções".

"You Want it Darker", o último álbum lançado em vida, era já apresentado como uma auto-reflexão sobre mortalidade, uma interrogação sobre a natureza do homem e de um Deus todo-poderoso.

ALINHAMENTO DO DISCO:

1. Happens to the Heart

2. Moving On

3. The Night of Santiago

4. Thanks for the Dance

5. It's Torn

6. The Goal

7. Puppets

8. The Hills

9. Listen to the Hummingbird