A australiana Sia anunciou na passada semana o álbum "Reasonable Woman". O novo disco, que sucede a "This Is Acting", editado há oito anos, chega às lojas e aos serviços de streaming de música a 4 de maio.

Para anunciar a edição de "Reasonable Woman", a artista partilhou o single "Dance Alone", gravado em parceria com Kylie Minogue. O tema dace-pop contou com produção de Jesse Shatkin e Jim-E Stack.

Para o novo disco, Sia colaborou ainda com Chaka Khan, Labrinth, Tierra Whack, Kaliii, Jimmy Jolliff e Paris Hilton.

ALINHAMENTO DO ÁLBUM:

01. “Little Wing”

02. “Immortal Queen” (com Chaka Khan)

03. “Dance Alone” (com Kylie Minogue)

04. “I Had A Heart”

05. “Gimme Love”

06. “Nowhere To Be”

07. “Towards The Sun”

08. “Incredible” (com Labrinth)

09. “Champion” (com Tierra Whack, Kaliii e Jimmy Jolliff)

10. “I Forgive You”

11. “Wanna Be Known”

12. “One Night”

13. “Fame Won’t Love You” (com Paris Hilton)

14. “Go On”

15. “Rock and Balloon”