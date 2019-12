O concerto dos The 1975 na Altice Arena, em Lisboa, inicialmente agendado para 7 de março, foi adiado para 6 de outubro, anunciou a promotora Everything Is New esta quarta-feira.

De acordo com o comunicado, o adiamento deve-se à conclusão da gravação do próximo álbum dos britânicos, "Note On A Conditional Form", que os levou a adiar a digressão europeia de fevereiro para outubro de 2020.

"A banda lamenta qualquer inconveniente que isso possa causar e espera que todos possam marcar presença na nova data dia 06 de outubro na Altice Arena, em Lisboa", sublinha a promotora.

Todos os portadores de bilhetes para o concerto de dia 7 de março terão oportunidade de devolução ou de utilizar o bilhete já adquirido para a nova data dia 6 de outubro. Em caso de pretender a devolução total, esta deverá ser efetuada no respetivo local de compra no prazo máximo de 30 dias a contar da data prevista do concerto (com término a 6 de abril), assinala ainda a Everything Is New.

Os bilhetes variam entre os 30 e 45 euros e encontram-se à venda nos locais habituais.