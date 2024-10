Os Ghost anunciaram esta segunda-feira, dia 28 de outubro, a sua maior digressão mundial até à data com passagem pelo MEO Arena, em Lisboa, no dia 29 de abril de 2025.

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 1 de novembro, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. "Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 31 de outubro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 31 de outubro com as instruções para aceder à pré-venda", acrescenta a promotora.

De acordo com o comunicado, este espetáculo será uma experiência sem telemóveis - o uso de telemóveis, câmaras ou dispositivos de gravação não será permitido no espaço de atuação. "À chegada ao local, todos os telemóveis serão guardados em bolsas Yondr, que serão abertas no final do evento. Os convidados mantêm sempre a posse dos seus telemóveis e podem aceder aos mesmos durante o evento em Áreas Designadas para Uso de Telemóvel no local. Todos os telemóveis serão novamente guardados nas bolsas Yondr antes de regressarem ao espaço de atuação", adianta a Everything is New.

Segundo a promotora, qualquer pessoa vista a usar um telemóvel durante o espetáculo será acompanhada para fora do local.

"Desde discípulos devotos até curiosos não iniciados, a experiência do ritual ao vivo da banda sueca tem levado audiências em todo o mundo a desligar os telemóveis e a viver o momento - completamente hipnotizados e encantados pelos Ghost", remata a Everything is New.

MEO Arena | 29 de abril de 2025

BILHETES

Golden Circle - 80€

Plateia em pé - 65€

Balcão 1 (i) (c/ marcação) - 75€

Balcão 1 (i) (visibilidade reduzida c/ marcação) - 62,5€

Balcão 1 (ii) (c/ marcação) - 62,5€

Balcão 1 (ii) (visibilidade reduzida c/ marcação) - 55€

Balcão 2 (s/ marcação) - 45€

Mobilidade condicionada - 45€

Pacotes VIP disponíveis.