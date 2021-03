De acordo com a organização do The Hood Box, num comunicado hoje divulgado, o ciclo inclui um total de seis concertos - Acácia Maior ft. Cachupa Psicadélica e Eliana Rosa, Fado Bicha, GUTA (Cátia Sá), P.S. Lucas, Silly e Tristany -, com curadoria de Rui Miguel Abreu (Rimas e Batidas), que serão partilhados com o público todas as terças-feiras, pelas 19h00, nas redes sociais do The Hood e da Antena 3, entre 9 de março e 15 de abril.

Segundo Rui Miguel Abreu, citado no comunicado, “esta curadoria explora diferentes 'nuances' da mais moderna e criativa música que se faz neste presente pandémico em Portugal: cantautores com diferentes sotaques, bandas de diferentes andamentos, duos que querem reinventar o futuro olhando para o passado, gente que vai da eletrónica e que chega a lugares novos”.

Os concertos foram gravados nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, e, além das atuações, “foram também gravadas entrevistas com os artistas, que serão disponibilizadas online nas redes sociais do The Hood, todas as quintas-feiras, às 12h00, entre 11 de março e 15 de abril”.