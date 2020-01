Os The Lumineers juntam-se ao cartaz do NOS Alive 2020 no dia 9 de julho. No mesmo dia, passam pelo Palco NOS Taylor Swift, Khalid e Alt-J.

"Com 7 anos de vida, diretamente de Denver, Colorado, a banda conta já com três álbuns de sucesso, onde o seu repertório pop folk não desilude os amantes deste género e surpreende pela positiva todos os que dizem não ser fãs de música desta natureza", recorda a produtora do festival.

Wesley Schultz, Jeremiah Fraites, Ben Wahamaki, Jay Van Dyke e Maxwell Hughes vão apresentar o último disco, editado em setembro de 2019.

​Artistas confirmados:

Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Inhaler, Kendrick Lamar, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Tom Misch, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade