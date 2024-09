Os The Lumineers anunciaram esta quarta-feira, 25 de setembro, a sua nova digressão europeia, com passagem por Portugal. A banda vai subir ao palco do MEO Arena, em Lisboa, no dia 2 de maio de 2025.

A primeira parte do concerto ficará a cargo Michael Marcagi, que vai acompanhar o grupo na digressão do próximo ano.

Os bilhetes para o concerto dos The Lumineers no MEO Arena serão colocados à venda no dia 4 de outubro, a partir das 10h00, na MEO Blueticket.

Diretamente de Denver, Colorado, a banda de Wesley Schultz, Jeremiah Fraites, Ben Wahamaki, Jay Van Dyke e Maxwell Hughes conta já com quatro álbuns. Em 2022, os The Lumineers editaram o seu último disco, "Brightside".