Os The Lumineers anunciam o lançamento do seu novo álbum. "Automatic" chega no dia 14 de fevereiro aos serviços de streaming de música.

"Este álbum marca 20 anos de composição de canções por mim e o Jeremiah", destaca Wesley Schultz. “O álbum explora alguns dos disparates do mundo moderno, como a linha cada vez mais ténue entre o que é real e o que não é, bem como a variedade de formas de nos entorpecermos enquanto tentamos combater o tédio e o excesso de estímulo", acrescenta, em comunicado.

Para antecipar o novo álbum, a banda revelou o single "Same Old Song". A canção, tal como todo o disco, foi escrita pelos cofundadores Wesley Schultz e Jeremiah Fraites.

Nos próximos meses, os The Lumineers vão apresentar "Automatic" ao vivo. A digressão da banda passa por Portugal, a 2 de maio, com um concerto no MEO Arena, em Lisboa - os bilhetes encontram-se à venda nas lojas MEO e na MEO Blueticket.

Alinhamento de "Automatic":