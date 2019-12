Os norte-americanos The National sobem pela primeira vez ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa no dia 21 de junho, o mesmo dia em que atuam os Foo Fighters. A banda regressará assim a Portugal no próximo ano, depois do concerto que dá já esta noite no Campo Pequeno, em Lisboa.

Na véspera, o primeiro dia de festival, estão já confirmadas também as presenças de Camila Cabello e dos Black Eyed Peas.

Na noite de 21 de junho, imediatamente antes de subirem a palco os americanos Foo Fighters, os The National atuarão no Palco Mundo. Depois de um 2019 marcado pelo lançamento de álbum "I Am Easy to Find" e da estreia de uma curta-metragem, 2020 traz Matt Berninger, Aaron Dessner, Bryan Dessner, Scott Devendorf e Bryan Devendorf de volta a Portugal.

Com 20 anos de carreira, a banda norte-americana conta com um Grammy no currículo, graças ao álbum "Sleep Weel Beast" (2017), o mesmo álbum que lhes valeu lugar de destaque em onze países e a posição número 2 no TOP 200 da Billboard nos EUA.

Da sua lista de sucessos fazem parte temas como “The System Only Dreams in Total Darkness”, “Bloodbuzz Ohio” ou “Conversation 16”, entre outros. A estes temas, no concerto do dia 21 de junho na Cidade do Rock, juntar-se-ão novas sonoridades do seu mais recente álbum, com músicas como “You Had Your Soul With You”, “So Far So Fast” e “Rylan”.

O festival, que estará de volta ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho para dois fins de semana consecutivos, conta com mais de 12 horas de entretenimento por dia, espalhadas por 14 espaços de atrações.

Além dos já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somerby Pool Parties, 7Up Slide e Espaço Gourmet, haverá um Rock in Rio Kids, um ESC Online Sports Bar, um quarteirão inteiramente dedicado ao Gaming (Game District), uma nova roda gigante, uma montanha-russa com tecnologia VR e uma Rock Street dedicada à cultura asiática.

Até ao final de dezembro, os fãs têm disponíveis para compra o Pack Experiências Rock in Rio powered by FNAC (69€) que, além do acesso a um dia de evento dá acesso a uma entrada exclusiva prioritária no recinto e ao evento-teste antes do início do festival, entre outros extras, e a edição limitada de bilhetes com 20% de desconto em Cartão Continente, disponível até 31 de dezembro, no site do Continente e nas lojas aderentes.