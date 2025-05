O Rock in Rio Lisboa inicia o countdown para a sua 11.ª edição, marcada para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, com o anúncio de Linkin Park como cabeça de cartaz do dia 21 de junho. Os bilhetes serão colocados à venda a partir de dia 6 de junho, às 9h00, em tickets.rockinriolisboa.pt (powered by Fever), em feverup.com, lojas Worten e em worten.pt.

Na véspera da sua atuação na Final da Liga dos Campeões - o maior evento de futebol anual do mundo— a banda anunciou a sua digressão mundial para 2026, que inclui uma paragem na Cidade do Rock de Lisboa, num regresso muito esperado pelos fãs da banda e do festival.

Veja a entrevista com Roberta Medina:

Mas esta não é a única novidade. A edição de 2026 começa agora, ainda durante o ano de 2025, com o arranque do projeto Road to Rock in Rio — "uma jornada de comunicação, nacional e internacional, com experiências e ativações por várias cidades de Portugal e da Europa".

No centro desta jornada está a campanha All in Rio, desenvolvida pela Dentsu Creative, que nesta edição traz para o centro da conversa as pessoas e os seus desejos para um mundo melhor. "A campanha gira em torno das icónicas placas do Palco Mundo, que vão circular por diferentes locais, convidando o público a escrever as suas mensagens de união, paz e esperança por um mundo melhor", adianta a organização, acrescentando que as "mensagens serão depois projetadas no Palco Mundo, durante o festival".

"Estamos muito felizes por anunciar os Linkin Park como o primeiro grande headliner do Rock in Rio Lisboa 2026. A banda tem uma ligação emocional e histórica com o festival — já atuou em várias edições, protagonizou noites inesquecíveis e é uma das bandas mais pedidas pelos nossos fãs. É uma das maiores bandas do mundo, com uma relevância brutal na história da música. Escolherem o Rock in Rio Lisboa para integrar a sua tour mundial neste seu regresso aos palcos reforça a dimensão e o prestígio do nosso festival, que com a edição de 2024 se afirmou como um dos mais relevantes da Europa, além de ser um dos maiores do mundo", afirma Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

“Mais do que um nome de peso no cartaz, este anúncio assinala o arranque de uma jornada estratégica que vai muito além da música. O Rock in Rio Lisboa acontece apenas de dois em dois anos, o que faz dele ainda mais especial e único, e tornou-se um destino inevitável no circuito internacional de grandes eventos — um verdadeiro hub de cultura, sustentabilidade e inovação que projeta Portugal no mundo como um país acolhedor, criativo e altamente inspirador para o mundo que desejamos ver num futuro próximo”, acrescenta.

LINKIN PARK: UM DOS REGRESSOS MAIS AGUARDADOS PELOS FÃS

LINKIN PARK créditos: James Minchin III

Faz hoje exatamente 11 anos que os Linkin Park pisaram o Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, naquela que foi a sua última atuação em Portugal — uma noite que ficou gravada na memória de milhares de fãs. Os Linkin Park regressam para apresentar a tour do novo álbum “From Zero”, o primeiro com a sua nova vocalista, Emily Armstrong.

"A banda tem, aliás, uma ligação histórica com o festival, tendo subido ao Palco Mundo nas edições de 2008, 2012 e 2014, e sendo, ao longo dos anos, uma das bandas mais pedidas pelos fãs portugueses", lembra o Rock in Rio.

Os Linkin Park lançaram o seu oitavo álbum de estúdio, “From Zero”, em novembro de 2024, pela Warner Records.