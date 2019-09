"The Sweetest Song" é a nova canção de Mazgani e antecipa o próximo álbum do cantautor nascido no Irão e a viver em Portugal desde criança.

"Conta a história de um abrigo na noite, antes da chegada da madrugada. E como se honra e preserva um amor que nos foi oferecido quando julgávamos o caminho longo demais", explica o artista em comunicado.

"The Gambler Song", o novo disco, tem edição prevista para 7 de fevereiro 2020 e vai ser apresentado a 4 de amrço no Capitólio, em Lisboa.

O videoclip de "The Sweetest Song" ficou a cargo de Joana Linda e pode ser visto aqui. "Tentámos colorir a canção com alguma inocência e candura e julgo que a Joana capturou esse universo na perfeição", assinala Mazgani.

Shahryar Mazgani nasceu em Teerão, mas vive em Portugal desde o início dos anos 1980. Autodidata, começou a tocar guitarra aos vinte anos e formou o projeto Mazgani aos trinta, depois de se ter licenciado em Direito e de ter passado pelo jornalismo e pela escrita de guiões para televisão.

A sua discografia inclui "Lifeboat" (2015), "The Poet's Death" (2017), "Common Ground" (2013), produzido por John Parish e Mick Harvey, "Song of Distance" (2010) e "Song of the New Heart" (2007).