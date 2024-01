No dia 21 de fevereiro, a cantora, compositora e guitarrista californiana radicada em Manchester, atuará no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa, seguindo-se um espetáculo a 22, no Cinema Charlot do Auditório Municipal, em Setúbal, e, para fechar, uma atuação no Teatro Municipal da Guarda, no dia 23.

Nestes três espetáculos, organizados pela Luckyman Agency, Jesca Hoop apresenta o seu mais recente álbum, produzido por John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding, This is the Kit), um trabalho aclamado pela crítica, com canções de raiz folclórica, que se fundem com “refinados arranjos musicais” e “letras habilmente elaboradas”.

Segundo a organização, os bilhetes ainda não estão à venda, mas “estarão disponíveis brevemente”.