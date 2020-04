A versão do capitão Tom Moore do tema "You'll Never Walk Alone" - canção muito popular de um musical de 1945 - vendeu 82.000 cópias, informou a agência de notícias Press Association na sexta-feira, ultrapassando "Blinding Light", de The Weeknd.

"Não é real, é realmente impressionante!", reagiu o capitão Moore nas redes sociais.

O single de Moore, que interpreta a canção ao lado do ator e cantor Michael Ball e um coro do serviço público de saúde, é o álbum que se vendeu mais rapidamente em 2020, de acordo com a agência.

Chegar ao número 1 não é fácil, reconheceu Martin Talbot, diretor executivo da Official Charts Company, para a PA. Até The Weeknd tinha manifestado, na quinta-feira, o seu apoio ao "incrível veterano de guerra de 99 anos" e a esperança de que Moore "possa chegar ao número 1 para os seus 100 anos".