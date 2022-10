“A Universidade Pedagógica de Maputo outorga o título de 'Honoris Causa' em reconhecimento do seu excelente desempenho e destaque nas áreas de estudos artísticos, culturais e de literatura”, declarou Jorge Ferrão, reitor da instituição de ensino, durante a cerimónia de atribuição do título.

Paulina Chiziane, distinguida em 2021 com o prémio Camões, é a autora do primeiro romance publicado por uma mulher moçambicana, "Balada de Amor ao Vento", de 1990, e que versa sobre a temática da poligamia no meio cultural moçambicano.

“A grandeza da Paulina extravasa as fronteiras nacionais pela abrangência das suas temáticas e, neste contexto, considerámo-la cidadã e escritora universal”, declarou o reitor da Universidade Pedagógica.

“Desejamos que a sua obra, o seu pensamento e a sua presença continuem a inspirar os membros da nossa comunidade universitária”, frisou Jorge Ferrão.

Paulina Chiziane nasceu em Manjacaze, na província de Gaza, sul de Moçambique, em 1955.

Publicou o seu primeiro romance "Balada de Amor ao Vento" em 1990.

"Ventos do Apocalipse", concluído em 1991, foi publicado em Maputo em 1993, como edição da autora, e foi lançado em Portugal, pela editora Caminho, em 1999, antecedendo a publicação de "Balada de Amor ao Vento", em Portugal, pela mesma editora, em 2003.

Estão ainda publicados em Portugal "Sétimo Juramento" (2000), "Niketche: Uma História de Poligamia" (2002) e "O Alegre Canto da Perdiz" (2008).

Da sua obra fazem igualmente parte "As Andorinhas" (2009), "Na mão de Deus" e "Por Quem Vibram os Tambores do Além" (2013), "Ngoma Yethu: O curandeiro e o Novo Testamento" (2015), "O Canto dos Escravos" (2017) e "O Curandeiro e o Novo Testamento" (2018).