De acordo com um comunicado divulgado pela organização, o 64.º Festival Internacional de Teatro, dirigido por Antonio Latella, decorrerá entre 14 e 24 de setembro - em vez de 29 de junho a 13 de julho, como estava previsto - e o 14.º Festival Internacional de Dança Contemporânea, dirigido pela coreógrafa Marie Chouinard, irá ter lugar de 13 a 25 de outubro, em vez de 5 a 14 de junho.

A organização mantém o reagendamento da 17.º Exposição Internacional de Arquitetura, que começará a 29 de agosto - em vez de 23 de maio previsto anteriormente - e terminará a 29 de novembro, dedicada ao tema, "Como vamos viver juntos?", sob a curadoria de Hashi Sarkis.

Portugal escolheu o ateliê para representação nacional, com o projeto "In Conflict", que se propõe "analisar e debater a produção da arquitetura portuguesa nos primeiros 45 anos de democracia, numa perspetiva alargada, ancorada em sete processos mediáticos que trabalham a problemática do habitar nas suas dimensões física e social".