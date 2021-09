As canções "I Still Have Faith in You" e "Don't Shut Me Down" ficaram em sexto e sétimo lugar, respetivamente, na lista dos 10 maiores sucessos, de acordo com estimativas divulgadas no domingo, com base nas primeiras vendas e downloads. A lista oficial será publicada na sexta-feira.

"Se o entusiasmo continuar, estes singles serão os primeiros dos ABBA a classificarem-se para o Top 10 do Reino Unido desde 'One Of Us' em dezembro de 1981", observou o órgão de classificação.

"I Still Have Faith in You" está a vender bem em CD e vinil, enquanto que "Don't Shut Me Down" é a canção mais descarregada do Reino Unido até agora esta semana, disse a agência no domingo.

As duas canções fazem parte de "Voyage", o primeiro álbum dos ABBA desde "The Visitors", de 1981. O lançamento, que marca o regresso da banda que se separou em 1982, foi anunciado num evento em Londres na passada quinta-feira, para alegria de diversos fãs em todo o mundo.

Os quatro membros do ABBA são agora todos septuagenários: Anni-Frid Lyngstad (75 anos), Agnetha Fältskog (71 anos), Björn Ulvaeus (76 anos) e Benny Andersson (74 anos).

"Voyage", que contará com 10 faixas, estará à venda a 5 de novembro. O grupo também planeia fazer um concerto digital, cujos bilhetes começarão a ser vendidos esta terça-feira.