Os ABBA venceram o Festival da Eurovisão da Canção em 1974, há 50 anos, com a canção "Waterloo". Este ano, o concurso voltou a realizar-se no país natal da banda, em Malmö, na Suécia, e houve uma homenagem à banda.

A emissão passou para Londres, onde decorre o espetáculo com os avatares virtuais dos ABBA, e a banda entrou em direto com as suas versões digitais. Depois, as cantoras vencedoras da Eurovisão Conchita Wurst, Charlotte Perrelli e Carola interpretaram "Waterloo" no palco da Malmö Arena.

Já este ano, o grupo tinha recordado a vitória de "Waterloo": é "delirante" pensar "que milhões de pessoas, que nos viram pela primeira vez na final do festival da Eurovisão de 1974, transmitiram a nossa música não apenas para uma geração, mas para várias", disseram.

"Percebemos isso sempre que um de nós visita um dos espetáculos ‘ABBA Voyage’, em Londres. É por isso que podemos celebrar o 50.º aniversário desse evento, sabendo que as nossas canções ainda ressoam por todo o mundo", frisaram os ABBA.

O ABBA foram o primeiro grupo sueco a vencer o festival e "Waterloo" foi escolhida como a melhor canção da história da concurso, em 2005.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO DOS ABBA EM 1974.