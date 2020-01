A artista pioneira da arte conceptual e da performance, de 86 anos, vai transformar Serralves num “jardim de aprendizagem e de liberdade” com a exposição “O Jardim-Escola da Liberdade”, patente a partir de abril, anunciou hoje a fundação, num documento enviado à imprensa.

Esta mostra, que será a primeira apresentação de Yoko Ono em Portugal, é dedicada ao seu trabalho, reunindo obras em papel, performances, objetos e filmes.

“A obra de Yoko Ono, desde os primeiros anos em Nova Iorque e no Japão, abraçou, se não mesmo iniciou, o movimento artístico mais radical da segunda metade do século XX, Fluxus, desafiando todas as convenções e disciplinas com um anarquismo estético que transformou as artes visuais, a música, o cinema, o teatro e o ativismo”, refere Serralves.

No centro de toda a produção da viúva de John Lennon está o compromisso com uma “liberdade perturbadora” que lhe permitiu abordar as questões mais alienantes de seu tempo, desde a guerra, a violência, os abusos políticos, as alterações climáticas ou as crises de refugiados, e que estão presentes na sua obra, em articulação com a ideia de liberdade, sublinhou.