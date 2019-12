Este ano, Justin Bieber quis dar um presente de Natal aos seus fãs, que há muito pediam novidades ao artista. Esta terça-feira, dia 24 de dezembro, o jovem cantor revelou nas redes sociais que vai editar um novo álbum em 2020, assim como uma série documental, e que irá ainda arrancar numa nova digressão mundial.

As novidades foram anunciadas em vídeo, que revela um excerto do primeiro single ("Yummy"), que será lançado nos serviços de streaming no dia 3 de janeiro de 2020. Já a digressão arranca em maio, nos Estados Unidos.

"Acho que será diferente dos outros álbuns por causa do momento em que estou na minha vida", confessa o artista.

Veja o teaser:

"Como humanos, somos imperfeitos. O meu passado, os meus erros, tudo aquilo por que passei... Acredito que estou onde devo estar e que Deus me tem onde me quer", frisa Justin Bieber no vídeo partilhado nas redes sociais.