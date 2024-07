Shawn Mendes está a preparar o seu regresso à música. Em março, o cantor anunciou que estava a trabalhar num novo álbum e, nas últimas semanas, tem partilhado algumas pistas com os fãs nas redes sociais.

Na passada quinta-feira, dia 25 de julho, o artista publicou na sua conta no Instagram um vídeo onde revela os bastidores das gravações do novo disco. Para as novas canções, Shawn Mendes trabalhou com Eddie Benjamin, Alex Pyle, Mike Sabath e Scott Harris no Bear Creek Studio em Woodinville, Washington.

No vídeo, o lusodescendente aparece a escrever os nomes das canções num quadro branco: “Honey”, “Just Wait”, “Isn't That Enough”, “Hurt You”, “In Between”, “Heavy”, “That's The Dream”, “The Mountain” e "Why, Why, Why".

Nas redes sociais, Shawn Mendes partilhou também um excerto de "Why, Why, Why", que deverá ser o primeiro single do novo álbum, o sucessor de "Wonder" (2020), e de " That Enough".