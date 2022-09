Ornatos Violeta, Peaches e Chet Faker aturam este sábado, dia 3 de setembro, no MEO Kalorama. Veja na galeria as fotos dos concertos do festival do Parque da Bela Vista, em Lisboa.

