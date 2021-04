O quarto episódio de "3 Caminos", história que segue cinco amigos unidos pelo Caminho de Santiago, estreia-se na RTP1 na próxima segunda-feira, dia 19 de abril. Os três primeiros episódios da série já podem ser vistos na RTP Play - veja aqui.

"O grupo de amigos volta a reencontrar-se no Caminho para Santiago. Existem feridas no grupo, mas começam a cicatrizar, pois a amizade é mais forte. Luca descobre o segredo que Roberto esconde e que fez com que se voltassem a juntar. Também descobre, surpreendido, o motivo do distanciamento entre Raquel e Yoon Soo. Mas nem tudo parece recompor-se… Para proteger o amigo Yoon Soo e o seu segredo, Luca entra em conflito com Luís", resume o canal em comunicado.

Os episódios acompanham cinco peregrinos do Caminho de Santiago que "compartilham peripécias, experiências e descobrem o sentido das suas vidas". "A série, de oito episódios, tem como cenários como o México, Portugal, Alemanha e Coreia. Apesar de ser maioritariamente falada em espanhol e inglês, '3 Caminos 'conta com a participação de atores de seis países", avança a RTP1.

"Ao longo deste caminho, entraremos nas suas vidas, vamos poder acompanhar o passar do tempo, os seus sonhos, os seus romances e as suas amizades, e como tudo isto vai transformar as suas personalidades. 2000, 2006 e 2021 são os anos em que estes caminhos se abrem e que representam três etapas da vida dos cinco amigos, nas quais enfrentam problemas, muitas tensões e conflitos do dia a dia, mas onde, de forma espiritual e material, o Caminho de Santiago é o elemento determinante e de partilha", adianta o canal.